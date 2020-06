Aus einer Pause am Aktienmarkt kann eine Trendwende werden, muss aber nicht. Im Deutschen Aktienindex reiht sich derzeit ein Tag ohne Richtung an den nächsten. Vor zwei Wochen haben die Anleger nach der imposanten Rally auf Pause geschaltet und seitdem fehlt jegliche Richtung im Markt. Nach oben müsste sich der DAX über 12.500 Punkten etablieren, um sich Chancen einzuräumen, den nach wie vor intakten Aufwärtstrend fortzusetzen. Dagegen aber sprechen weiterhin die schnell steigenden Infektionszahlen, die neue Lockdown-Maßnahmen nach sich ziehen und damit den erhofften kraftvollen Konjunkturaufschwung gefährden könnten.

Zu einer Trendwende nach unten kam es aber bislang auch nicht, da gestern erneut überzeugte Käufer in den Aktienmarkt eingestiegen sind. Viele gehen davon aus, dass die Konjunktur trotzdem wieder anspringen wird, auch wenn das Virus nicht aus der Welt ist. Der antrainierte Reflex der Anleger, eine expansive Geldpolitik mit steigenden Börsenkursen zu verbinden, zieht auch in dieser Phase der Pandemie. Zu groß ist andererseits die Angst, sich gegen die Zentralbanken zu stellen, was sich in den vergangenen Jahren oft als Fehler herausstellte.