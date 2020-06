Immer wieder testete die Commerzbank Aktie in den letzten Tagen die charttechnische Unterstützung bei 3,725/3,775 Euro. Immer wieder prallte der Aktienkurs des MDAX-Konzerns hier nach oben ab - so auch gestern. Nach einem Tagestief bei 3,746 Euro konnte der Bank-Wert den XETRA-Handel bei 3,967 Euro nahe Tageshoch beenden und 5,65 Prozent auf Tagesbasis an Wert gewinnen. Heute Morgen liegen die Indikationen für den Kurs der ...