Amlan Roy (State Street Global Advisors): Fokus auf Beschäftigung als Schlüssel des Aufschwungs

"Die Investoren sollten die Worte des Fed-Vorsitzenden und des Chefökonomen des IWF beherzigen, um die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zu verstehen. Da sich 90 Prozent der Länder in einer Rezession befinden, wird die Krise wahrscheinlich zu langwierigen und umfangreichen Arbeitsplatzverlusten, sowohl in den Schwellen- als auch in den Industrieländern führen. Die betroffenen Sektoren sind in erster Linie im Dienstleistungssektor angesiedelt - vor allem im Transport-, Reise-, Hotel- und Gaststättengewerbe. Anders als bei der globalen Finanzkrise werden einige Sektoren gewinnen und andere verlieren, bis sich das Konsumverhalten wieder erholt. Abgesehen davon deuten die bisherigen Reaktionen von Unternehmen und Politik darauf hin, dass das "Normal" von vor der Krise möglicherweise nicht erreicht wird. Angesichts so vieler kurzfristiger Fallstricke sollten Investoren weit in die Zukunft blicken und Szenarien bis ins Jahr 2021 und darüber hinaus entwerfen, um entsprechende Portfolioveränderungen zu planen".

Amlan Roy, Leiter des Global Policy Research, State Street Global Advisors