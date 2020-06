Am 8. Juli steigt die erste virtuelle Rohstoff-Konferenz in Deutschland. Die Experten Markus Bußler und Joe Mazumdar setzen den Rahmen für acht Firmen aus dem Gold-, Silber- und Kupfersektor. Alle Vorträge werden simultan ins Deutsche übersetzt. Anleger können sich hier kostenlos anmelden.

Konferenzen finden derzeit nur im Web statt. Und so wandert auch die erste SF Online-Konferenz in den virtuellen Raum. Am 8. Juli können Anleger ab 15 Uhr kostenlos an der Veranstaltung teilnehmen (zur Anmeldung). Dabei gibt es einen besonderen Service: ==> ALLE VORTRÄGE WERDEN SIMULTAN INS DEUTSCHE ÜBERSETZT!



Top-Goldexperten: Markus Bußler & Joe Mazumdar

Neben Firmenpräsentation werden sich auch zwei namhafte Experten zur Lage am Markt äußern. Eröffnet wird die Veranstaltung vom Goldanalysten Markus Bußler (Der Aktionär, Goldfolio). Zudem wird aus Kanada Joe Mazumdar, Gründer und Herausgeber des Fachblattes „Exploration Insight“, zugeschaltet.

Unternehmen & Programm

15:00 MARKUS BUSSLER, DER AKTIONÄR

15:25 MINERA ALAMOS INC.

15:40 FIRST MINING GOLD CORP.

15:55 CARTIER RESOURCES INC.

16:10 GR SILVER MINING LTD.

16:25 HEATHERDALE RESOURCES LTD.

16:40 MARITIME RESOURCES LTD.

16:55 CHAKANA COPPER CORP.

17:10 CORVUS GOLD CORP.

17:25 JOE MAZUMDAR

Sie können sich über diesen Link kostenlos für die Veranstaltung anmelden. Zur Teilnahme benötigen Sie lediglich die Zoom-Software!

Das könnte Sie auch interessieren: