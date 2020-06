SFC Energy meldet einen neuen Auftrag für die kanadische Tochtergesellschaft Simark Controls. Auftraggeber sei SiteWatch Safety, an die EFOY Pro 2400 Duo Brennstoffzellen geliefert werden sollen. „Die Komponenten werden während der Bauphase entlang der neu entstehenden 980 Kilometer langen Pipeline eingesetzt”, so das Unternehmen aus Brunnthal bei München am Dienstag. Den Angaben zufolge liegt das Auftragsvolumen bei 0,325 ...