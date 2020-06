MagForce erwartet auch für 2020 einen Verlust

MagForce hat am Dienstag Zahlen für das Jahr 2019 vorgelegt. Das Unternehmen meldet einen Umsatzanstieg von 0,07 Millionen Euro auf 0,84 Millionen Euro. „Die Umsatzerlöse stammen aus der kommerziellen Behandlung von Patienten mit der NanoTherm Therapie in Deutschland in Höhe von TEUR 47 (Vorjahr: TEUR 66) und NanoTherm Lieferungen an Tochtergesellschaften in Höhe von TEUR 793 (Vorjahr: TEUR 0)”, so MagForce. Bei den sonstigen ...