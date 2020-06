CompuGroup Medical leuchtet heute in kräftigem Grün. Schließlich sind die Aktien aktuell rund fünf Prozent teurer als gestern. Durch diesen Anstieg beträgt der Preis nur noch 70,10 EUR. Wurden die Bären dadurch dauerhaft in die Flucht geschlagen?

Die übergeordnete Technik hellt sich mit dieser Rallye spürbar auf. Denn die Aktie schiebt sich immer weiter in Richtung eines wichtigen Widerstands. Schließlich fehlen bis zu neuen 4-Wochen-Hochs nur noch rund sechs Prozent. Bei 74,00 EUR liegt dieses Hoch. Es steckt also ordentlich Brisanz in der aktuellen Kursentwicklung.

Langfristig orientierte Anleger erhalten zusätzlich Rückendeckung von der 200-Tage-Linie. Denn diese Linie verläuft bei 64,25 EUR, sodass für CompuGroup Medical Aufwärtstrends gelten. Die Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse ist in Aufwärtstrends nun einmal höher, was die letzten Stunden eindrucksvoll beweisen.

Fazit: Sind das bei CompuGroup Medical jetzt Kaufkurse oder geht es weiter runter? Lesen Sie unbedingt unsere umfassende Analyse. Einfach hier kostenlos anfordern.