Beim Automobilkonzern Daimler dürfte man bald wieder Kasse machen können! Der Konzern kündigte nun an, dass man zukünftig den Fokus auf die Brennstoffzellenproduktion legen wolle und dafür am Standort Stuttgart in neue Anlagen investieren will. Das Vorhaben gilt definitiv als Pionierarbeit in der Automobilbranche und dürfte der Aktie einen extremen Schub nach vorne geben.

