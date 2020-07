Rebalancing? Und damit Einfluss auf die Perfomance nehmen? Was ist das und wie geht das? - Top-Kapitalmarkt-Profi Dr. Marko Gränitz führt Sie in einem Smart Investor-Beitrag durch das staubtrockene Thema, das am Ende aber zu einer frischsaftigen Rendite führen kann! Wissen macht reich.

Langfristige Anlagestrategien fokussieren sich auf eine bestimmte Asset Allocation und konkrete Handelsstrategien, mit denen eine möglichst hohe risikoadjustierte Performance erzielt werden soll. Dabei kommt in der Praxis eine breite Palette an Konzepten zum Einsatz: von diskretionären Entscheidungen über Faktorstrategien wie Value oder Momentum bis hin zu algorithmischen Strategien.



Ein scheinbares Detail, das in diesem Zusammenhang zu Unrecht „übersehen“ wird, ist die Frage nach dem Rebalancing. Damit ist gemeint, wie häufig die Positionen wieder auf die jeweiligen Ausgangsgewichtungen im Portfolio zurückgesetzt werden. Die Studie „Rebalance Timing Luck“ von Corey Hoffstein, Daniel Sibears und Nathan Faber zeigt, dass die Entscheidung darüber die Performance deutlich beeinflussen kann. Das Thema ist auch für Privatanleger relevant, die einen Blick hinter die Kulissen werfen möchten – denn nicht immer ist nur die reine Anlagestrategie von aktiven Fonds und ETFs für deren Performance verantwortlich.