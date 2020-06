Sporttotal und Telekom verlängern Kooperation

Nachdem Sporttotal gestern erneut die Vorlage der Bilanz für 2019 verschoben hat, meldet das Kölner Unternehmen am Dienstag eine Verlängerung einer Kooperation mit der Deutschen Telekom: Man werde das„Unterhaltungsangebot ´#DABEI´ für mindestens zwölf weitere Monate auf der MagentaTV-Plattform der Telekom Deutschland den Zuschauern präsentieren”, kündigt das Unternehmen an.Dies schließt sich an eine Testphase an, die ...