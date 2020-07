Es scheint einen spannenden Zusammenhang zwischen ESG und Corona zu geben.

25.06.2020

Die Corona-Krise überschattete in den letzten Wochen nahezu alle Themen - auch an den Finanzmärkten. War noch vor Covid-19 nachhaltiges Investment in aller Munde, wurde es zuletzt ein wenig stiller um das Thema. Doch scheint es einen spannenden Zusammenhang zwischen ESG und Corona zu geben.



Fragen dazu von Börsenmoderator Andreas Franik an Nina Lagron, Fondsmanagerin für den Carbon Impact Fonds von La Française.

Sehen Sie hier das Video-Interview "Klimawandel im Fonds-Fokus".