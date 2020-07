Der Anstieg der Corona-Fälle in den USA zeigt, dass sich die Anleger auf Strategien konzentrieren sollten, die ihre Portfolios vor Marktvolatilität schützen.

29.06.2020 - In einigen US-Bundesstaaten haben sich die Neuinfektionen mit Covid-19 wieder beschleunigt. Kalifornien, Texas, Florida und Arizona, die 30 % der US-Bevölkerung ausmachen, verzeichneten in der vergangenen Woche alle einen erneuten Anstieg. Dies könnte die Gesundheitssysteme unter Druck setzen und die wirtschaftliche Erholung verlangsamen. Laut Mobilitätsdaten von Google weisen diese vier Staaten trotz gelockerter Beschränkungen derzeit mit die geringste Aktivität auf, ein Indiz dafür, dass die Unternehmen und Verbraucher eher vorsichtig zur Normalität zurückkehren. Bessere Nachrichten kommen aus New York, was möglicherweise auf den längeren und strengeren Lockdown zurückzuführen ist. Die Aktienmärkte wurden in den letzten Wochen vor allem in Europa durch sinkende Infektionsraten beflügelt. Der kontinuierliche Anstieg der Fälle in den USA zeigt jedoch, dass sich die Anleger auf Strategien konzentrieren sollten, die ihre Portfolios vor einer vorübergehenden Marktvolatilität schützen.



