Die Kapitalmärkte blenden weiterhin die Verfassung der Konjunktur und auch den Anstieg der Neuinfektionszahlen in den vergangenen Tagen aus.

Durch die Lockerung der Eindämmungsmaßnahmen hat sich die Wirtschaftsaktivität weltweit zuletzt erholt, ist aber noch weit vom Vorkrisenniveau entfernt. Lediglich China hat bereits das Niveau von 2019 wieder erreicht und ist damit deutlich weiter als der Rest der Welt.

Die Kapitalmärkte blenden hingegen weiterhin die schwache Verfassung der globalen Konjunktur und auch den Anstieg der Neuinfektionszahlen in den vergangenen Tagen vielerorts aus. Stattdessen liegt der Fokus auf den positiven Meldungen wie den jüngsten Daten zum US-Arbeitsmarkt und zum US-Konsum beziehungsweise auf den Nachrichten, die mittelfristig auf die Überwindung der ökonomischen Folgen der Corona-Pandemie hindeuten. Denn auch wenn in Europa die Fallzahlen von COVID-19- Infizierten seit einigen Wochen deutlich rückläufig sind und daher auch die Eindämmungsmaßnahmen zurückgefahren werden konnten, so steht aus globaler Sicht der Höhepunkt der Corona-Krise noch aus...