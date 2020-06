PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Ost- und Mitteleuropa haben am Dienstag im Minus geschlossen. Die Furcht vor einer zweiten Welle in der Covid-19-Pandemie überlagerte gute Konjunkturdaten aus China und den USA.

Besonders unter Druck standen der russische und der ungarische Aktienmarkt. In Moskau gab der RTS-Index um 2,19 Prozent auf 1212,63 Punkte nach.