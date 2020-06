Airbus muss Stellen abbauen

Airbus reagiert auf die Pandemie-Krise. Bis Sommer 2021 werden im Bereich Flugzeugbau 15.000 Stellen abgebaut werden. Bis zum Herbst 2020 will man entsprechende Pläne vorlegen, die mit den Sozialpartnern abgestimmt sein sollen.5.000 Stellen stehen in Frankreich zur Disposition, in Deutschland sind 5.100 Arbeitsplätze betroffen. In Großbritannien müssen 1.700 Mitarbeiter gehen, in Spanien sind es 900 Personen. Man versucht, ...