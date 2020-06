Am späten Abend gibt es noch zwei Stimmrechtsmitteilungen von Wirecard. Beide stammen von amerikanischen Investoren, die regelmäßig Veränderungen in ihren Wirecard-Stimmrechten melden.Am 22. Juni ist es bei Morgan Stanley wieder einmal so weit. Die Amerikaner hielten bis dahin 10,29 Prozent an Wirecard. Zum Stichtag sinken die Amerikaner unter die Schwelle von 10 Prozent auf 9,6 Prozent. 0,19 Prozent (zuvor: 0,63 Prozent) ...