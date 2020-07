Kaffee Future mit Kurssprung

Seit nunmehr 2011 beherrscht ein langfristiger Abwärtstrend das Handelsgeschehen beim Kaffee Future und drückte diesen von 386,60 US-Cent auf ein Verlaufstief von gerade einmal 89,50 US-Cents im Sommer 2019 abwärts. Erst an dieser Stelle machte sich ein Hoffnungsschimmer in Form eines Doppelbodens bemerkbar, der seit 2011 bestehende Abwärtstrend konnte dabei überwunden werden, ein Anstieg über die markante Hürde von 136,00 US-Cent scheiterte jedoch und drückte die Notierungen erneut unter 100,00 US-Cent abwärts. Zuletzt aber machte sich wieder ein kleinerer Kurssprung direkt an 100,00 US-Cent bemerkbar und könnte im Bereich einer stützenden Trendlinie nun wieder für Auftrieb sorgen.

Rekordernte erwartet

Der Kurssprung Ende Juni weckt im Bereich einer Mehrfachunterstützung Hoffnungen auf eine zwischengeschaltete Erholungsbewegung im andauernden Abwärtstrend. Kursgewinne an den 50-Wochen-Durchschnitt um 107,06 US-Cent, darüber an 110,00 US-Cent kämen nun nicht mehr überraschend. Für einen erfolgreichen Abschluss des Bodens aus den letzten zwei Jahren müssen sich Bullen aber noch sehr viel mehr anstrengen. Wer sich nun auf der Seite der Bullen positionieren möchte, kann hierzu einen Blick auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VF5G9B werfen. Sollte es jedoch unerwartet wieder steil bergab gehen, bleibt ein Test der Verlaufstiefs aus 2019 bei 89,50 US-Cent nicht aus. An dieser Stelle müsste der weitere Verlauf erneut ausgewertet werden.