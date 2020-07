„Gesamthaft gesehen, weist die empirische Evidenz darauf hin, dass ein höherer Frauenanteil in der Unternehmensführung tendenziell zu besseren finanziellen Unternehmensergebnissen führt“, heißt es in der Dissertation „Gender-Diversity in der Unternehmensführung“ von Christian Rioult. In der Doktorarbeit aus dem Jahr 2016 werden die Ergebnisse zahlreicher Studien zu dem Thema zusammengefasst. Zuerst berichtete darüber die Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Ein höherer Frauenanteil in Führungspositionen wirkt sich offenbar positiv auf die finanziellen Unternehmensergebnisse und Börsen-Performances aus. Dafür gibt es in einer Vielzahl von Studien empirische Belege. AnlegerInnen, die auf Frauenpower setzen wollen, können dies zum Beispiel mit sogenannten Gender-Fonds tun. wallstreet:online hat einige der besten Gender-Fonds zusammengetragen und dazu eine renommierte Finanzexpertin zum Gespräch gebeten.

Ein höherer Frauenanteil in der Unternehmensführung wirkt sich aber nicht nur positiv auf die Unternehmensgewinne aus, sondern führe auch „tendenziell zu einer besseren Performance an der Börse“, zu diesem Ergebnis komme die Mehrheit der Studien so Christian Rioult. So zum Beispiel konnte die Unternehmensberatung McKinsey in einer 2007 veröffentlichten Studie zeigen, dass mehr Gender Diversity in einem börsennotierten Konzern zu einem höheren Wachstum des Aktienpreises führe. Allerdings konnte die Studie nur eine Korrelation und keine Kausalität nachweisen – Es bleibt demnach unklar, ob der höhere Frauenanteil tatsächlich ursächlich für die steigenden Aktienkurse war.

Sogenannte Gender-Fonds greifen das Thema auf und investieren je nach Fonds in Unternehmen, die Geschlechtergerechtig­keit großschreiben. Helma Sick, Finanzexpertin für Frauen und Börsenbuch-Autorin*, erklärte exklusiv gegenüber wallstreet:online: „Gender Fonds sind ein relativ junges Thema unter den Themenfonds. Es wird angenommen, dass sich Unternehmen, die einen hohen Frauenanteil in der Führungsetage haben, besser entwickeln, unter anderem auch weil angenommen wird, dass Frauen weniger unkalkulierbare Risiken eingehen als Männer.“ Anleger sollten den Fondsprospekt, wie bei allen Finanzprodukten auch, ganz genau studieren und prüfen, ob der Fonds oder ETF zu den eigenen Anlagezielen passe. Weiterhin sei die Diversifizierung des Portfolios wichtig, so die Börsen-Expertin.

Insgesamt gibt es bisher nur eine geringe Anzahl an Gender-Fonds und ETFs. wallstreet:online hat eine Reihe von bewährten Gender-Fonds zusammengetragen. Die folgende Tabelle listet die Gender-Fonds mit der höchsten Ein-Jahres-Performance:

Die bestens Gender-Fonds (nach der Höhe der 1-Jahres-Performance sortiert) Name ISIN 1-Jahres-Performance Mirova Women Leaders Equity Fund R/D Fonds LU1956003849 + 13,9 Prozent RobecoSAM Gl GenderEquality LU1277653165 + 8,14 Prozent UBS Global Gender Equality IE00BDR5H412 + 1,41 Prozent AXA WF Framlington Women Empowerment LU1557118921 + 1,40 Prozent Nordea Global Gender Diversity Fund LU1939214695 + 0,77 Prozent Ampega GenderPlus Aktienfonds DE000A12BRD6 - 0,88 Prozent Lyxor Global Gender Equality LU1691909508 - 4,34 Prozent

Autor: Ferdinand Hammer

