Die Aktienmärkte haben ein extrem gutes Quartal hinter sich - geht es nun so weiter wie ab dem Jahr 2009, als die Kurse immer weiter stiegen? Sehr wahrscheinlich ist das nicht: denn die Finanzkrise war eine Krise des Finanzsektors, während die Realwirtschaft kaum betroffen war. Daher konnten die Notenbabken das Problem mit Liquidität damals schnell lindern. Die Coronakrise von heute aber ist vorwiegend eine Krise der Realwirtschaft - und daher eher mit der Krise in den 1970er-Jahre zu vergleichen (damals sind die Aktienmärkte gefallen bis 1980). Daher besteht trotz des gerade abgelaufenen "Wunder-Quartals" durchaus die Möglichkeit, dass die Aktienmärkte eher ein Szenarion wie in den 1930er-Jahre durchlaufen..

Das Video "Warum kein Aufschwung wie nach der Finanzkrise kommt!" sehen Sie hier..