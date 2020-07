Mit der Übernahme von Monsanto um 63 Milliarden US-Dollar plus der Vergleichssumme aus dem Glyphosat-Streit in der geschätzten Höhe von rund 10 Milliarden US-Dollar hat sich auch das Karma-Konto von Bayer geleert. Die Leverkusener müssen das schlechte Image von Monsanto verbessern, damit nicht das gesamte Geschäftsmodell im Agrargeschäft Schaden nimmt. So herrscht in Europa eine breite Ablehnung gegenüber der Gentechnik und dem Pestizideinsatz im Agrarsektor. Würde diese Haltung auch an beiden amerikanischen Kontinenten Schule machen, stünde Bayer vor dem Problem, tendenziell schwer verkäufliche Produkte anzubieten. Bayer ist demnach dazu verdammt, aus dem Monsanto Zukauf im globalen Ausmaß Geld zu machen, um die angehäuften Schulden zu bedienen.

Zum Chart

Der Aktienkurs von Bayer hat das Tief des Corona-Sell Off von Mitte März 2020 im Ausmaß von 43 % hinter sich gelassen. Der Großteil davon wurde in Form eines Aufwärtstrends wieder aufgeholt. Der Intraday-Sprung in der Höhe von 5,9 % vom 23. Juni nach der Verlautbarung der Vergleichsmodalitäten markiert erstmals das partielle Hoch. Dieses Hoch wurde unmittelbar von zwei bearishen Kerzen egalisiert, die größer als die doppelte ATR-Spanne sind. Dieses Signal deutet an, dass die Kurse wahrscheinlich auch noch weiter sinken und dadurch den Aufwärtstrend beenden könnten. Als Ziel käme der Support bei 61,64 Euro in Frage, was mit dem Hebel von 8 eine Rendite von 56 % verspricht.