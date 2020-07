Marktkommentar: Ausbreitung des Coronavirus beschleunigt sich

Der offizielle PMI für das verarbeitende Gewerbe Chinas verbesserte sich im Juni, doch die Sorgen um den anhaltenden Anstieg der Neuinfektionen dämpft die Stimmung.

Die Wall Street konnte am Dienstag ihre Gewinne für einen zweiten Tag in Folge ausbauen und erlebte dank der Tech-Aktien das beste Börsenquartal seit 1988. Das Verbrauchervertrauen des Conference Board ist im Juni unerwartet von 86,6 auf 98,1 Punkte gestiegen (stärkster Anstieg seit 2011) und die Anleger hoffen weiterhin auf eine rasche Erholung der Konjunktur. Der Start ins dritte Quartal war weniger überzeugend, da die US-Futures mehr oder weniger flach gehandelt werden.

EURUSD konnte am Dienstag zum dritten Mal in vier Handelstagen die 1,12er-Marke verteidigen. Nach dem Abpraller fehlte es jedoch an Momentum und am Mittwochmorgen wurde das Paar erneut mit Verkaufsdruck konfrontiert. Auffällig im D1-Chart sind die langen Dochte und Lunten sowie die sich verengende Handelsspanne. Folgende Veröffentlichungen könnten während der US-Sitzung für Volatilität sorgen: ADP-Bericht, ISM-Index und FOMC-Sitzungsprotokoll.

Der DE30 konnte sich am gestrigen Abend zurück in die Gewinnzone kämpfen und nach mehreren Tests die Hochs vom vergangenen Freitag (12.310 Punkte) überwinden. Am Mittwoch hat die Eurex kurz vor der europäischen Eröffnung mit technischen Problemen zu kämpfen. Sollten die Rückgänge aus dem vorbörslichen Handel von kurzer Dauer sein, könnten die Widerstände bei 12.400 und 12.555 Punkten in den Fokus rücken.



