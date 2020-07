Kann die Commerzbank in den nächsten Wochen wieder auf das Zwischenhoch bei 4,77 Euro zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Gewinne abwerfen.

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse könnte die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001) in den nächsten Tagen wieder deutlich zulegen. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Commerzbank-Aktie fiel am 16. März 2020 auf ein Allzeittief bei 2,80 EUR zurück. Danach setzte eine Bodenbildung ein. Diese lief innerhalb eines Doppelbodens ab. Die Nackenlinie liegt bei 3,86 EUR. Am 03. Juni 2020 durchbrach die Aktie diese Nackenlinie und kletterte anschließend auf 4,77 EUR. Nach diesem Hoch kam es zu einem Pullback an die Nackenlinie. Der Wert fiel sogar leicht darunter. In den letzten Tagen stabilisierte er sich wieder.