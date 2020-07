Unser Musterdepottitel kennt kein Halten mehr. Am Mittwoch und Donnerstag schoß die Aktie von 90 auf in der Spitze 106 Euro. Hintergrund ist ein Besüchle von Wirtschaftsminister Peter Altmaier am Firmensitz auf der Schwäbischen Alb. Im Gepäck Fördergelder in Höhe von 300 Millionen! Einen Teil der Subventionen möchte Vorstandsvorsitzender Herbert Schein in die technologische Weiterentwicklung von kleinen Lithium-Ionen-Batterien, die vor allem in drahtlosen Kopfhörern, Computeruhren und Fitnessarmbändern zum Einsatz kommen, investieren. Auf diesem Feld sehen sich die Schwaben als Weltmarktführer. Zum anderen soll der Schwerpunkt des Förderungsprogramms, laut einer Pressemitteilung, „auf der Übertragung der innovativen Varta-Technologie auf größere Formate liegen.“ Im Klartext: Varta möchte in die Produktion von innovativen Batteriezellen für Elektroautos einsteigen. Bislang eine Domäne asiatischer Produzenten. CEO Schein setzt sich ehrgeizige Ziele, Varta möchte die Kapazität der Batteriezellen für Elektroautos im Vergleich zum aktuellen Stand um etwa 50% nach oben schrauben. Bekanntlich ist die geringe Reichweite noch das größte Manko der Stromer. Corona ist beim Batteriehersteller kein Thema, die Jahresprognose gilt: Danach soll das organische Umsatzwachstum zwischen 32 und 38% liegen, der bereinigte Gewinn (Ebitda) wird um 50 bis 60% höher erwartet. Die Marge im Kerngeschäft Micro Batteries lag zuletzt bei sensationellen 34%! Für 2020 plant Varta Investitionen in Höhe von mehr als 300 Millionen. Im kommenden Jahr soll die Produktionskapazität auf 200 Millionen Zellen ausgebaut werden, 2019 waren es erst 50 Millionen. Seit dem Börsengang im Oktober 2017 ist die Aktie gegenüber dem Ausgabepreis (17,50 Euro) um den Faktor 6 explodiert! Fazit: Varta kann durch das neue Geschäftsfeld – Batterien für die Elektromobilität – in ganz neue Dimensionen vordringen. Die Aktie ist immer noch ein Kauf.