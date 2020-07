Deutsche Anleihen geben nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch im Mittagshandel unter Druck geraten. Auch andere Staatsanleihen im Euroraum gaben im Kurs nach, allerdings nicht so deutlich und ruckartig wie Bundeswertpapiere. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel gegen Mittag um 0,30 Prozent auf 175,64 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf minus 0,42 Prozent.

Ein Grund für den abrupten Kursverlust war zunächst nicht ersichtlich. Zumal die Kursverluste zeitgleich mit Verlusten am Aktienmarkt auftraten. Am Markt wurde spekuliert, dass die Bewegung aus den USA kam, wo der Handel in der europäischen Mittagszeit langsam Fahrt aufnimmt.