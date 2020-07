Vor wenigen Tagen haben wir hier bei TE darüber berichtet, dass Sachsen kultusministeriell die Noten der diesjährigen Abiturprüfung in Mathematik um 1 Punkt anhebt. Als Begründung wurde angegeben: Es seien den Schülern „ungewohnte Kompetenzen“ abverlangt worden. Und das in Sachsen, zusammen mit Bayern den beiden Bildungsvorzeigeländern in der Republik! Abitur 2020 Trickserei mit Supernoten: Wenn

Der Beitrag Jetzt über- und unterbieten sich die Bundesländer erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Josef Kraus.