mVise stockt Anteil an elastic.io auf

mVise erhöht die Beteiligung an der Tochtergesellschaft elastic.io GmbH. Am Dienstag sei die Aufstockung der Anteile an der elastic.io GmbH vollzogen worden, teilt das Scale-notierte Unternehmen mit. Damit hält mVise nun 90 Prozent der Anteile an der Gesellschaft. Die restlichen 10 Prozent liegen bei den Gründern der elastic.io GmbH, die weiter an Bord bleiben.Zu den finanziellen Details macht mVise in der Mitteilung keine ...