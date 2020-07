Eyemaxx emittiert neue Anleihe - Platzierung startet am Freitag

Das Immobilien-Unternehmen Eyemaxx Real Estate will eine neue Anleihe mit einem Volumen von bis zu 30 Millionen Euro emittieren. Die Anleihe soll in Höhe des Nennwerts besichert werden: „Insgesamt 30 Mio. Euro an Sicherheiten bilden somit die Basis des Sicherungskonzepts, 20 Millionen Euro davon sogar im 1. Rang des Grundbuchs und weitere 10 Millionen Euro im 2. Rang”, kündigt Eyemaxx am Mittwoch an.Für die ...