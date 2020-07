Nach einigen unglücklichen Deals und Managementfehlern versucht Aurora, die Kosten nun noch besser in den Griff zu bekommen. Wir verfolgen weiterhin nur ein Szenario für die Aktie, auch wenn sich der Chart weiterhin wie in Zeitlupe entwickelt.

Szenario 1 Primärszenario

Die Aktie hält sich nach dem Testen des Widerstandes bei C$ 22.04 erstaunlich gut. Wir erwarten daher, dass der Widerstand beim nächsten Test auch nachhaltig überwunden werden wird und die Aktie dann der sich abzeichnenden Welle von i – v (im Chart in Gelb) aufwärts folgen wird. Dabei wäre der Endpunkt der Welle im Bereich von C$ 89 anzusiedeln.

FAZIT

Inzwischen gelingt es der Aktie, eine neue Formation auszubauen, so dass wir davon ausgehen, dass sich hier eine Aufwärtswelle entwickeln dürfte. Mit dieser sollte die Aktie in mehreren Stufen den Endpunkt der Welle erreichen. Der bisherige Widerstand dürfte dann kein allzu großes Hindernis auf dem Weg nach oben darstellen und die Aktie hält sich auch bislang in solider Distanz von der Unterstützung, was für unser Szenario spricht.

