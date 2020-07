US-Anleihen im frühen Handel schwächer

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Mittwoch mit Kursverlusten in den Handel gestartet. Marktbeobachter verwiesen auf einen Anstieg der Beschäftigtenzahl in den USA, der zum Auftakt belastet habe.

Die US-Privatwirtschaft hat sich spürbar von dem Schock in der Corona-Krise erholt. Nach Angaben des Arbeitsmarktdienstleister ADP kamen im Juni insgesamt 2,37 Millionen Arbeitsplätze hinzu. Darüber hinaus wurde die Entwicklung im Vormonat Mai stark revidiert. Nachdem zunächst ein hoher Arbeitsplatzabbau bekanntgegeben worden war, ergibt sich nach neuen Zahlen ein Arbeitsplatzaufbau um rund drei Millionen Stellen.