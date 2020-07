Obwohl der gestrige NASDAQ-Handel für die Ballard Power Aktie schwächere Kurse brachte, hat sich an dem jüngsten charttechnischen Kaufsignal für die Brennstoffzellen-Aktie aus Kanada nichts verändert. Nach Kursen zwischen 15,05 Dollar und 15,74 Dollar ging Ballards Aktienkurs gestern mit 15,40 Dollar und einem leichten Tagesminus aus dem Handel. Aktuell liegt der Titel in der US-Vorbörse bei 15,60 Dollar. Der am Montag erreichte ...