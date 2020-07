Plug Power – bitte aufpassen

Liebe Leser, heiße Aktien sind etwas Feines. Man kann sie mitspielen, schnell, zackig und mit Perspektive. Wie zuletzt Biontech bei uns. Doch bei Plug Power beispielsweise heißt es irgendwann auch – Achtung. Gier ausschalten, Hirn an. Die Aktie ist massiv überkauft, liegt bei 9 Dollar. Jederzeit ist so ein Zock wieder retour bei 7 Dollar. Vorher würden wir auch nicht einsteigen. Also – bitte erstmal auf anderes fokussieren. So wie das hier: 1126 US-Dollar um 16.30 Uhr am 1. Juli 2020 – Tesla-Fans können sich dies einrahmen. Warum? Tesla ist wertvollster Autobauer der Welt. Winzige Stückzahlen verglichen mit Toyota oder VW, doch Tesla liegt jetzt vorne. In unserem Börsendienst mit Tradingdepot und Favoritendepot haben wir heute früh ein Papier empfohlen, dass bei 50% Rabatt, ja 50 Prozent, eine Rendite von 11 Prozent bis Juni 2021 zahlt. 11 Prozent Rendite also bei 50% Puffer nach unten in der Aktie – das klappt nur, weil wir in unserem Börsendienst immer die Volatilität im Blick haben und schauen, was man damit anstellen kann. Chance-Risiko-Verhältnis dieses Produkts ist 1a. Einen schönen restlichen Handelstag Euer TEAM FR PS: Im Turbo Dienst gab es heute einen “Quick-Trade”. Rein um 13.10 Uhr bei 12.100, raus nur 90 Minuten später um 12.250 Punkte. Schnelle 150 Punkte Gewinn, das hat zuletzt häufig geklappt. So kann man einem DAX im Seitwärtstrend schöne Gewinne abtrotzen.