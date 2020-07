Die Hoffnung auf eine „V“-förmige Erholung schwindet angesichts steigender Corona-Virus-Infektionen in den USA und abermaliger Lockdown-Maßnahmen. Allerdingsreflektiert die Datenlage interessanterweise eher eine Stabilisierung der US-Wirtschaft. Dienstleistungssektor, verabeitendes Gewerbe als auch der Konsum entwickeln sich positiv.

Auch der Ifo-Geschäftsklimaindex in Deutschland steigt stärker als erwartet, vor allem der Bereich Geschäftserwartungen verzeichnet einen deutlichen Anstieg. Der Einkaufsmanagerindex in der Eurozone zeigt ebenfalls eine positive Tendenz.

Aktienmarkt: In dem schwachen Marktumfeld liegt Japan vor den USA gefolgt von Europa. Die EM sind in Summe negativ, entwickeln sich jedoch besser als die Industriestaaten. Growth-Aktien performen in den USA und in Europa besser als Value.