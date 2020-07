Der DAX ändert täglich seine Richtung, was auch nötig ist. Schliesslich ist eine Seitwärtsbewegung dazu da, alle abzuschütteln. Darum ist es nie sinnvoll mitten in einem Seitwärtstrend, seine Positionen abzusichern, da man zu 99% rausgekegelt wird. Nach oben ist Platz bis an 13000 und unten hat sich unter 12000 ein Boden gebildet. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart.

Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer nur eine Momentaufnahme vom DAX zeigen. Darum muss jeder die Trendlinien selber weiter zeichnen und beobachten, wo sich die Widerstände am nächsten Tag befinden.

Wichtig ist, sich nicht nur an Charttechnik zu orientieren, sondern auch Indikatoren eines Handelssystems zu verwenden, da die emotionslos die Richtung anzeigen und sich nicht wie der Mensch beeinflussen lassen.