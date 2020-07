Übernahme endgültig perfekt: Die Scale-notierte Mutares meldet den Abschluss bestimmter Aktivitäten von Cooper Standard in Polen, Italien, Spanien und Indien. „Mit dem Abschluss der Akquisition firmiert das Unternehmen unter dem neuen Namen SFC Solutions”, so die Münchener am Mittwoch. Die Gesellschaft wird 2.500 Personen beschäftigen und einen Jahresumsatz von 180 Millionen Euro erzielen. „Das in drei Produktsparten ...