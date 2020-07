× Artikel versenden

Aktien Osteuropa Schluss Budapest im Minus - Prag und Warschau im Plus

Die wichtigsten Börsen in Ost- und Mitteleuropa haben am Mittwoch uneinheitlich geschlossen. Deutlichen Kursverlusten in Budapest standen Gewinne in Prag und Warschau gegenüber. In Moskau blieb die Börse aufgrund der Abstimmung über die …





