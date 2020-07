Die CompuGroup aus Koblenz meldet den Abschluss einer Übernahme: Der Softwarekonzern hat wie bereits im Februar angekündigt hat Teile des Geschäfts von Cerner in Deutschland und Spanien erworben. „Die erworbenen Unternehmensteile werden somit ab dem 1. Juli 2020 vollständig in die Konzernkonsolidierung mit einbezogen”, so das Unternehmen am Mittwoch. Umsatz- und EBITDA-Beitrag der neu erworbenen Aktivitäten sollen in der ...