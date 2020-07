Im ersten Quartal steigt der Umsatz bei Varta um 170 Prozent an, beim EBITDA gibt es ein Plus von fast 200 Prozent. Für das Gesamtjahr rechnet die Gesellschaft mit einem Umsatz zwischen 780 Millionen Euro und 800 Millionen Euro. Das wäre im Vergleich zu 2019 ein Plus von 115 Prozent bis 120 Prozent. Aufgrund der Kapazitätserweiterungen sollen bis zu 330 Millionen Euro investiert werden.Die Analysten der DZ Bank starten die ...