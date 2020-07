Ist das die neue Wirecard?

181 Milliarden Euro Marktwert und 4 Milliarden Marktwert – sind Tesla und Varta die “neuen” Wirecards? Sprich – perfekte Underlyings, Basiswerte zum Traden? Wussten Sie, dass die Leihe bei Varta extrem hoch ist, man in einem Turbo-Short Hebel 10 in 4 Monaten so viele Finanzierungskosten zahlt, dass der Einsatz quasi “weg” wäre? In unserem Turbo-Dienst gibt es nicht nur Trades – so wie gestern den DAX-Quicky – sondern auch Erklärungen zum Traden, wichtige Infos, Antworten, wo man am besten tradet und reichlich Trading-Know-How in Video-Form. Gestern zum Beispiel 15 Minuten lang zum Thema Volatilität und Theta, Delta und Gamma bei Optionsscheinen. Daniel fasst in diesem Video hier noch einmal zusammen, was neue Abonnenten in unseren Börsendiensten erwarten dürfen. Welche Nachfolger von Wirecard wir mögen, wie wir handeln, für wen welcher Börsendienst – Exklusiv mit Tradingdepot und Favoritendepot – oder der Turbo-Dienst das richtige ist.