USIT: +5,3R Live Katapult-Trade / EW Analyse - EUR/USD - Ausdauertrainung für die Bullen

Dieser Trade katapultierte den US Index (day) Trader zum Wochenende auf ein neues Jahres- und Allzeithoch - USIT: Der +5,3 R Trade live - klick mich ​

Wiederholung der Fakten inkl. Chart:

"Das Währungspaar EUR/USD fiel ausgehend von dem dyanamisch erreichtem Verlaufshoch bei 1,14961 USD auf ein Sell Off Tief bei 1,06363 USD. Dieser Wash-out bereinigte das Währungspaar und ermöglichte den mutigen Bullen einer breitbasigen Bodenbildung zu formieren. In einem ersten Schritt konnten die Bullen dabei die Welle 1 konstruieren. Der anschließende Belastungstest der vordefinierten Sumpfzone verlief erfolgreich, nur der obere Bereich wurde belästigt. Der gesamte Prozess wurde der Welle 2 zugeordnet, welche sich in den Unterwellen w-x-y ausbildete. Speziell die Welle y hinterließ dabei einen akrobatischen Eindruck und formierte sich als Dreieck a-b-c-d-e.

Es wird weiterhin ein Kursanstieg auf 1,1712 USD erwartet, die Hauptantriebswelle 3 wird in ihren Unterwellen i-ii-iii-iv-v einen Großteil der Aufwärtsstrecke übernehmen. Dessen Welle iii wird in den niedrigeren Wellen (i)-(ii)-(iii)-(iv)-(v) einen markanten Teil davon für sich beanspruchen. Im tatsächlichen Ziel der Welle 5 wird dann das 1,1712 USD Kursziel auf dem Kurszettel erscheinen, hieß es."

Kursverlauf im Tageschart (Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)

Die Elliott-Wellen-Theorie überzeugt Sie? Dann ist André Tiedje Ihr Mann. In seinem Trading-Service „EW Finanzmarktanalysen“ werden Sie Teil einer engagierten Community, die sich untereinander austauscht, voneinander lernt und profitiert. Weitere Informationen finden Sie hier