Apples zweites Quartal 2020 endete am 28. März, wobei der High Tech Konzern bis dahin den coronabedingten Shutdown gut überstehen konnte. Kunden nutzten vermehrt das Internet, der physische Verkauf spielte nur eine untergeordnete Rolle. Es spricht einiges dafür, dass die am 30. Juli 2020 veröffentlichten Ergebnisse des Q 3 auch nicht enttäuschen werden. Apple, als Primus unter den US-Techkonzernen, baut auf eine Nettoumsatzrendite von rund 20 % im Q 2, ohne dass etwaige Konkurrenten diese Margen in Gefahr bringen könnten. Pikanter Weise verkauft Apple aktuell mehr Uhren als die gesamte Schweizer Uhrenindustrie. Um sich weiter von der Konkurrenz abzusetzen, investiert Apple Milliarden Dollar in die Entwicklung eigener CPUs für die PC-Sparte. Diese Vorgehensweise hat schon einmal bei der Ausstattung proprietärer CPUs-für die iPhone Reihe geklappt.

.

Zum Chart

.

Der Corona-Sell Off bei der Apple-Aktie fiel in der Spitze mit 34 % schwächer aus als jener der Benchmark S&P500. Auch die Kurserholung im Anschluss war dynamischer als beim Index. Mittlerweile liegt das All Time High des IT-Riesen um 14 % über dem Level des partiellen Hochs vom Februar. Der Kursanstieg hat sich in einem noch immer aufrechten Trendkanal mit sehr engen Grenzen ausgebildet. Irgendwann endet jeder Trend, nur ist es nicht ratsam, gegen den Trend zu agieren. Das erwartete KGV für den Zeitraum 19/20 in der Höhe von 33 erscheint für einen Konzern dieser Größe als sehr hoch, man sollte aber bedenken, dass Apple in vielen Marktsegmenten global aufgestellt ist und bei weiten mehr verdient als die Konkurrenz. Daraus folgt, dass das Wachstumspotential gegeben ist und zusätzlich von einer Aufstockung des Aktienrückkaufprogramms um 50 Milliarden US-Dollar flankiert wird. Apple ist also in der Lage den Gewinn pro Aktie weiter zu steigern. Die Magic Number bei 420 US-Dollar sollte als Ziel im Bereich des Möglichen liegen.