Wirtschaftskalender: Anleger erwarten Beschäftigungsdaten

++ NFP-Bericht und US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ++ Handelsbilanzdaten aus Kanada und den Vereinigten Staaten ++



Die Angst vor dem Coronavirus wird heute ad acta gelegt, da der Arbeitsmarktbericht aus den Vereinigten Staaten veröffentlicht wird. Die Veröffentlichung wurde um einen Tag vorgezogen, da die US-Behörden morgen wegen des anstehenden Unabhängigkeitstages geschlossen werden. Die gestern veröffentlichten ADP-Zahlen wiesen auf ein starkes Beschäftigungswachstum hin, das jedoch schwächer ausfiel als die erwarteten 3 Millionen Arbeitsplätze. Abgesehen davon erhalten die Händler auch die Handelsdaten aus Kanada und den Vereinigten Staaten.



11:00 Uhr | Eurozone | EPI für Mai. Erwartung: -4,8% / Vorwert: -4,5% (im Jahresvergleich)

14:30 Uhr | USA | Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Erwartung: 1,350 Millionen / Vorwert: 1,480 Millionen

14:30 Uhr | USA | NFP-Bericht für Juni.

Beschäftigungsänderung außerhalb der Landwirtschaft. Erwartung: +3 Millionen / Vorwert: +2,509 Millionen

Erwartung: +3 Millionen / Vorwert: +2,509 Millionen Arbeitslosenquote. Erwartung: 12,3% / Vorwert: 13,3%

Erwartung: 12,3% / Vorwert: 13,3% Durchschnittliche Arbeitswoche. Erwartung: 34,5 Stunden / Vorwert: 34,7 Stunden

Erwartung: 34,5 Stunden / Vorwert: 34,7 Stunden Lohnwachstum. Erwartung: 5,3% / Vorwert: 6,7% (im Jahresvergleich)

14:30 Uhr | USA | Handelsbilanz für Mai. Erwartung: -53 Milliarden USD / Vorwert: -49,4 Milliarden USD

14:30 Uhr | Kanada | Handelsbilanz für Mai. Erwartung: -2,5 Milliarden CAD / Vowert: -3,25 Milliarden CAD

16:00 Uhr | USA | Auftragseingang für Mai. Erwartung: +8,9% / Vorwert: -13% (im Monatsvergleich)

19:00 Uhr | USA | Anzahl der aktiven Ölbohrungen. Vorwert: 188

Zentralbankreden

15:00 Uhr | Mersch von der EZB

19:00 Uhr | Schnabel von der EZB



NEU: Trading Academy 2.0

In unserem Einmaleins des Börsenhandels lernen Sie gemeinsam mit Top-Coach und Ausbilder Wieland Arlt alle wichtigen Themen einer Trading Ausbildung. Der Videokurs bereitet Sie systematisch auf den Eigenhandel an der Börse vor >> Melden Sie sich jetzt an!





Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen in den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine mündliche Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.