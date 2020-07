Die Volkswagen AG hatte sich im Februar mit dem Bundesverband der Verbraucherzentralen (vzbv) auf einen Vergleich für Dieselkunden geeinigt, die im Rahmen des Abgasskandals getäuscht wurden. Jetzt stehen die Entschädigungszahlungen an die betrogenen VW-Kunden kurz vor dem Abschluss. Es gibt in Deutschland aber noch rund 50.000 Einzelkläger, die auf höhere Schadensersatzsummen hoffen und nach einem BHG-Urteil gute Chancen haben.

Vergleich im Wesentlichen abgewickelt

VW teilte am Dienstag mit, dass im VW-Vergleich mittlerweile mehr als 750 Millionen Euro an rund 240.000 Dieselkunden überwiesen worden sind. Der Vergleich zum Musterverfahren sei inzwischen „im Wesentlichen abgewickelt“, so der Konzern. Mehrere Tausend Ansprüche würden zurzeit noch geprüft oder seien in der Umsetzung.

Es werde aber nicht mehr mit einer größeren Veränderung der Zahlen gerechnet, denn das Online-Portal, auf dem sich Betroffene registrieren lassen können, soll am 6. Juli geschlossen werden. Ab dann können Unterlagen, zum Beispiel Rechnungen von Anwälten, nur noch per Post eingereicht werden. Mit den anspruchsberechtigten Kunden habe man sich zu über 90 Prozent einigen können.

VW macht Klägern individuelle Angebote

In Deutschland liegen allerdings noch einige Zehntausend Einzelklagen gegen VW vor Amts-, Land- oder Oberlandesgerichten. Am 25. Mai hatte der BGH entschieden, dass VW auch in diesen Fällen zur Zahlung von Schadensersatz verpflichtet ist. Den Einsatz illegaler Abgastechnik bewerteten die obersten Richter als sittenwidrig, denn den Käufern sei dadurch ein Schaden entstanden. Das bedeutet: VW-Dieselbesitzer können ihren Wagen mit der Betrugssoftware im Rahmen einer Schadensersatzklage zurückgeben und eine Erstattung des Kaufpreises fordern.

Nach dem verbraucherfreundlichen Grundsatzurteil des Bundesgerichtshofs (BGH) will VW auf die Einzelkläger zugehen. „Ziel von Volkswagen ist es, diese Verfahren im Einvernehmen mit den Klägern möglichst zügig zu beenden“, so der Konzern. Es gehe derzeit um noch etwa 50.000 Fälle. Die Entschädigungssummen müssen dabei einzeln ausgehandelt werden; VW will den Klägern individuelle Angebote unterbreiten: „Wir gehen jetzt auf einzelne Anwälte zu, um Gespräche über den Rahmen von Vergleichen vorzubereiten“, heißt es dazu aus Wolfsburg.

Bei Einzelklagen höhere Entschädigungen

Im Erfolgsfall können Kunden mit einer Einzelklage bessere Ergebnisse erzielen, denn nicht alle Gerichte ziehen eine Nutzungsentschädigung für die gefahrenen Kilometer ab. Die Oberlandesgerichte Brandenburg, Hamburg und Jena haben sich gegen den Abzug einer Nutzungsentschädigung ausgesprochen.

Bei einer erfolgreichen Klage auf Schadensersatz muss VW außerdem oft nicht nur den Kaufpreis erstatten. Es besteht zusätzlich die Chance, vier Prozent Zinsen auf den gezahlten Kaufpreis seit Erwerb des Fahrzeugs zu bekommen. Oft summiert sich das dann auf den vollen Kaufpreis für das Fahrzeug. Einzelklagen können also sehr lukrativ sein.

