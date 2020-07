Betrug bei Wirecard

Bei diesem Wirtschaftskrimi stockt einem der Atem: Es geht um Attacken von Hedgefonds und um Detektive, die Journalisten bespitzeln. Um verschwundene 1,9 Milliarden Euro auf den Philippinen und gefälschte Bankauszüge. Um die Festnahme des Firmenchefs und seine Freilassung gegen 5 Millionen Euro Kaution. Und um die Jagd nach einem Manager, der in Süd-Ost-Asien untergetaucht ist. Stoff, aus dem Drehbuch für den neuen James Bond-Film, könnte man meinen. Doch mitnichten. All das ist Teil der aktuellen Realität um den DAX-Konzern Wirecard. Dabei galt der bis vor wenigen Tagen noch als Vorzeigeunternehmen am deutschen Aktienmarkt. Vor nicht einmal zwei Jahren der Aufstieg in den Dax und damit in den Olymp der 30 renommiertesten deutschen Börsenkonzerne. Weichen musste die Commerzbank. Der Aktienkurs von Wirecard reflektierte diese Erfolgsgeschichte: Zwischen 2002 und 2018 hat er sich rund ver-500-facht. Wer 2.000 Euro investiert hatte, wurde zum Millionär. Doch wie mahnt Super-Investor Warren Buffett: „Wenn eine Geschichte zu schön klingt, um wahr zu sein, ist sie das meist auch“. Jetzt also Betrugsverdacht und ein Kursverlust von fast 99% in einer Woche. Dem Wirecard-Aktionär, der vor wenigen Tagen noch Millionär war, bleibt gerade noch ein Kurswert von rund 12.000 Euro. Weder die international renommierte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY noch die 2.700 Mitarbeiter starke Aufsichtsbehörde BaFin haben den Betrug rechtzeitig erkannt, geschweige denn verhindern können. All das ist sicher nicht förderlich für das Vertrauen in die Aktienanlage. Der Schaden für die ohnehin nur schwach ausgeprägte deutsche Aktienkultur dürfte beträchtlich sein. Doch Pleiten, Pech und Pannen gehören nun einmal zur Geschichte der Börse dazu wie Konjunkturschwankungen, Kriege und Pandemien. Zum Glück gibt es einen wirksamen Impfstoff zum Schutz des eigenen Vermögens: eine breite Streuung. Im IAC setzen wir daher bereits seit 1998 auf unsere bewährte Strategie von 50 internationalen Qualitätsaktien. Zwar lässt sich auch trotz gewissenhaftester Auswahl ein möglicher Betrug wie im Fall Wirecard nie vollständig ausschließen. Allerdings schützt eine breite Streuung vor schmerzhaften Verlusten des Gesamtdepots, wenn man dann doch mal betroffen ist. Im IAC sprechen wir aus Erfahrung: Zwar sind wir vom aktuellen Fall Wirecard nicht betroffen. Allerdings waren wir es bereits 2002 bei einem der größten Börsenskandale der US-Geschichte. Unser damaliges Depotunternehmen MCI Worldcom, seinerzeit drittgrößter Telekomkonzern weltweit, musste Fehlbuchungen von 11 Milliarden US-Dollar eingestehen. Der verantwortliche Firmenchef wurde zu 25 Jahren Haft verurteilt. Die Aktie fiel ins Bodenlose. Da Worldcom aber nur eine unserer 50 internationalen Qualitätsaktien war, hatte selbst dieser historische Skandal samt Firmenpleite von Worldcom für uns im IAC quasi keine Auswirkungen. Allerdings achten wir seither umso mehr auf das Motto von Warren Buffett „Investiere nur in Dinge, die Du verstehst“. Je komplizierter ein Geschäftsmodell ist, desto anfälliger ist es nämlich für Betrügereien. Im IAC setzen wir daher vornehmlich auf Firmen mit einfachen Geschäftsmodellen wie Coca-Cola, McDonald´s, Apple oder BMW – und nicht auf eher undurchsichtige Geschäfte wie das von Wirecard.

Info-Paket und Buch-Geschenk:

Sie möchten mehr erfahren über den IAC? Dann fordern Sie doch jetzt kostenlos unser Info-Paket an und erhalten gratis dazu unser Buch „Die besten Börsenweisheiten von Warren Buffett“: www.iac.de/fb