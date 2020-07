Das neue charttechnische Kaufsignale bei der Varta Aktie kam zwar schon am Dienstag zustande, doch am gestrigen Mittwoch kam der Aktienkurs des Unternehmens nicht so richtig in Schwung. Mit Kursen zwischen 103,10 Euro und 105,40 Euro ging es nur minimal über das Tags zuvor schon erreichte Verlaufshoch bei 105,00 Euro hinaus. Allerdings verteidigte die Varta Aktie die Kaufsignale trotz dieses eher müden Tages allesamt. Weder die Marke ...