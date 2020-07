Glänzende Augen sind heute bei allen Thyssenkrupp-Anteilseignern zu sehen. Schließlich verzeichnet die Aktie derzeit einen Kurssprung von rund zwei Prozent. Ein Platz am Ende der Top/Flop-Liste des Tages ist dem Wertpapier damit kaum noch zu nehmen. Sind die Bären nun also geschlagen oder was bringen die nächsten Tage?

