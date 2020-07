Die Münchener Beteiligungs-Gesellschaft Mutares hat die Übernahme der Mehrheit am italienischen Brief- und Paketanbieter Nexive von PostNL abgeschlossen. Zum Kaufpreis macht der Scale-notierte Konzern am Donnerstag keine Angaben. Zukünftig wird Mutares 80 Prozent der Anteile von Nexive halten, PostNL bleibt mit 20 Prozent beteiligt.„Nexive ist landesweit in Italien tätig und ist der Top 2 Player auf dem italienischen Markt, ...