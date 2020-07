Abivax hat im Rahmen einer Phase2b/3-Studie mit ABX464 zur Behandlung von COVID-19 an der Universitätsklinik in Nizza den ersten Patienten mit dem Wirkstoff behandelt. „Die randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte miR-AGE-Studie untersucht die frühzeitige Behandlung (zum Zeitpunkt der Diagnose) von 1.034 älteren COVID-19-Patienten oder Hochrisikopatienten”, so das französische Biotech-Unternehmen am Donnerstag. ...