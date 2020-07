DE30 nähert sich vor US-Arbeitsmarktzahlen der 12.500-Punkte-Marke

++ Europäische Märkte erleben am Donnerstag eine Rallye ++ DE30 notiert etwas unterhalb von 12.500 Punkten ++ SoftBank beendet Partnerschaft mit Wirecard (WDI.DE) ++



Die europäischen Aktienmärkte steigen am Donnerstag zusammen mit den US-Futures. Der DE30 wird fast 1,9% höher gehandelt und ist einer der stärksten großen Indizes in Europa. Die gestern veröffentlichten ADP-Daten zeigten einen weiteren Monat mit starkem Beschäftigungswachstum und die Investoren scheinen die steigenden Covid-19-Fälle zu ignorieren. Die Veröffentlichung des NFP-Berichts um 14:30 Uhr ist das Hauptereignis des heutigen Tages, da es eine „offizielle" Bestätigung dafür sein könnte, dass die Wiedereröffnung im Juni fortgesetzt wurde.

Quelle: xStation 5

Der DE30 erholte sich von dem gestrigen Rückgang und erreichte heute ein neues Wochenhoch. Der Index notiert nur etwas unterhalb einer wichtigen Widerstandszone: Das Fibonacci-Retracement von 78,6% des Ausverkaufs von Februar bis März (12.550-Punkte-Bereich). Die Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten um 14:30 Uhr ist das Risiko-Ereignis des Tages und könnte einige größere Bewegungen auslösen. Die nächsten zu beobachtenden Niveaus sind der oben erwähnte Widerstand bei 12.550 Punkten und die Unterstützung bei 12.400 Punkten. Denken Sie daran, dass heute der letzte Handelstag für US-Aktien vor dem langen Wochenende ist, sodass noch etwas mehr Volatilität auftreten könnte. Trotz der vorübergehenden Rückgänge waren die Aktienmärkte in den vergangenen Monaten sehr stark, sodass wir einen Durchbruch über 12.550 Punkte sehen könnten. In einem solchen Szenario wird sich die Aufmerksamkeit auf den kurzfristigen Widerstand bei 12.740 Punkten verlagern.

DE30-Mitglieder um 11:13 Uhr. Quelle: Bloomberg

Ola Källenius, der CEO von Daimler (DAI.DE), sagte, dass die Covid-19-Pandemie die Hersteller dazu veranlassen werde, bedeutendere Umstrukturierungspläne durchzuführen. Die Konzernleitung warnte vor einer viel härteren Realität in der Welt nach Covid für die Automobilunternehmen und vor großen Gehaltskürzungen in diesem Sektor.

Der Aktienkurs von Tesla (TSLA.DE) stieg während des gestrigen Handels in Frankfurt und später in New York. Der Hersteller von Elektroautos legte über 4% zu und übertraf Toyota in Bezug auf die Marktkapitalisierung. Dies kann als eine Art Meilenstein angesehen werden, da dies bedeutet, dass Tesla nun das wertvollste Automobilunternehmen der Welt ist.

RWE (RWE.DE) und E.ON (EOAN.DE) schlossen einen Asset-Tausch ab. Die Geschäftsbereiche Erneuerbare Energien und Gasspeicherung wurden von Innogy, einer Tochtergesellschaft von E.ON, auf RWE übertragen. 2.700 Mitarbeiter wechselten ebenfalls zu RWE.

Der japanische Technologiekonzern SoftBank Group beschloss, den 5-Jahres-Partnerschaftsvertrag mit Wirecard (WDI.DE) zu kündigen, nachdem der deutsche Zahlungsdienstleister wegen des Bilanzskandals zusammengebrochen war. Das Partnerschaftsabkommen wurde im April 2019 geschlossen. Die SoftBank unterstützte Wirecard beim Abschluss einer Wandelanleihe in Höhe von 1 Milliarde USD.

Trotz der düsteren Aussichten, die der Vorstandsvorsitzende präsentierte, stieg Daimler (DAI.DE) heute. Der Aktienkurs testete die 200-Stunden-Linie, konnte diese aber bisher nicht überwinden. Ein Rückzug auf die untere Grenze der Handelsspanne könnte nun in Sicht sein. Quelle: xStation 5



