M&G-Fondsmanager Halle: Haben die FAANGs nun ausgedient?

„Es deuten viele Zeichen darauf hin, dass die 2020er Jahre ein Value-Jahrzehnt werden könnten. Gründe für diese Einschätzung liegen einmal darin, dass eine Reihe von grundlegenden Einflussfaktoren dabei sind an Schwung zu verlieren oder sogar schon den Rückwärtsgang eingelegt haben. Dazu kommt das unglaublich große Bewertungsgefälle an den Märkten.

Das zu Ende gehende Jahrzehnt der langlebigen, stabilen und sicheren Vermögenswerte nährte sich in erster Linie vom 40-jährigen Abwärtstrend der Zinssätze. Die haben nun in den meisten großen Volkswirtschaften ihren Nullpunkt erreicht. Darüber hinaus scheint es Einigkeit darüber zu geben, dass der Flirt mit negativen Zinssätzen nicht dauerhaft ist. Auch die schwere globale Rezession hat die Zinssätze nicht weiter nach unten gebracht. Dieser starke langjährige Einflussfaktor ist also so gut wie ausgeschöpft.