Seit Mitte März lässt sich beim Währungspaar Euro zum US-Dollar wieder eine Aufwärtsbewegung erkennen, diese reichte in einer äußerst starken Kaufwelle im Mai/Juni dieses Jahres auf ein vorläufiges Hoch von 1,1422 US-Dollar aufwärts. Damit traf das Paar jedoch auf eine markante Hürde um 1,13 US-Dollar und fiel in diesem Bereich in eine Konsolidierung hinein. Auf der Unterseite wirkt das 38,2 % Fibonacci-Retracement unterstützend, eine Auflösung der bisherigen Konsolidierung ist allerdings noch nicht gelungen. Aus einem anfänglichen Keil hat sich nun ein klassischer Abwärtstrend herauskristallisiert, auch bekannt als symbolische Flagge.

1,13 USD im Fokus

Im heutigen Handelsverlauf dürfte bei dem vorgestellten Währungspaar durchaus noch einmal Volatilität aufkommen, nicht zuletzt wegen den anstehenden Arbeitsmarktdaten aus den USA. Sollte es im Zuge dessen Marktteilnehmern gelingen EUR/USD nachhaltig über das Niveau von 1,13 US-Dollar anzuheben, kämen direkte Kursgewinne an die Zwischenhochs aus Mitte Juni bei 1,1348 US-Dollar rasch ins Spiel. Darüber sollte schließlich das Junihoch bei 1,1422 US-Dollar wieder ins Blickfeld der Bullen geraten. Wer dazu auf eine Auflösung der bullischen Flagge setzen möchte, kann hierzu beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC9SC5 zurückgreifen. Solange allerdings der kurzfristige Abwärtstrend ungebrochen bleibt, könnten noch einmal Rücksetzer zurück auf das Niveau von 1,1250 US-Dollar einsetzen. Darunter findet das Paar bei 1,1166 US-Dollar eine weitere Unterstützung vor. Sollte diese nichts ausrichten können, wirkt der 50-Tage-Durchschnitt (blaue Linie) bei 1,1130 US-Dollar (steigend) als weiteres Hilfsmittel stabilisierend.